Cuestión de opinión de Fernando Paulsen sobre el avance del Caso Monsalve: “Si hubo traición, hay traidores”

El conductor de CNN Chile Radio reflexionó sobre la investigación en curso contra el exsubsecretario y cómo han actuado tanto las figuras del oficialismo como de oposición.

La diputada Emilia Schneider aquí en CNN Chile Radio trató al ex subsecretario Monsalve como traidor en contra del gobierno. Lo mismo hizo con el mismo concepto el diputado Gonzalo Winter y ayer el propio presidente de la República calificó el suceso que involucra a Monsalve como traición.

Una definición del diccionario dice que traición es una falta que se comete quebrantando la fidelidad o lealtad que se debe tener o guardar y adquiere la traición, la categoría de delito, cuando es cometido por un civil o un militar que atenta contra la seguridad de la patria. ¿Por qué traición? Bueno, porque un funcionario de un gobierno que se ha calificado de feminista traiciona esta condición. Se abusa contra mujeres más si lo hace desde una posición de autoridad.

En lo político es una calificación que apunta a apartar al infractor del resto del gobierno. Lo contrario, calificar el suceso de exageración o directamente de algo no comprobable antes de lo que diga la investigación judicial ha sido históricamente mucho más usado que calificar a alguien de traidor porque se protege la imagen de un gobierno históricamente relativizando el hecho. Eso por lo menos ahora no ha sucedido y me imagino que hubo intención de calificar el acto como traición para que no hubiera duda de la postura oficial.

Aquí no caben, hay que decirlo, el control de riesgos o la minimización del hecho. Si hubo traición, hay traidores.