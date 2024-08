Crisis de seguridad: Codina pide a Boric que “deje de pasearse” por comunas oficialistas y visite las que tienen alcaldes de oposición

En entrevista con CNN Chile, el jefe comunal de Puente Alto abogó porque las autoridades encargadas de la seguridad del país puedan visitar las comunas lideradas por alcaldes que no son de su color político. "Yo lo recibo encantado (al presidente Boric), pero es una decisión que tiene que tomar él, él decide a dónde va", afirmó.

En medio de la crisis de seguridad que atraviesa el país, el alcalde de Puente Alto, Germán Codina (RN), apuntó contra el Gobierno por visitar solo comunas lideradas por alcaldes oficialistas.

¿Qué pasó?

El fin de semana recién pasado Puente Alto fue una de las comunas en donde se produjeron homicidios en la Región Metropolitana. La situación provocó gran preocupación, ya que un grupo de sujetos armados intentaron ingresar al Hospital Sótero del Río, donde se encontraba internado uno de los individuos que resultó herido tras la balacera.

Bajo ese contexto, el jefe comunal de Puente Alto dijo en entrevista con CNN Chile que le parece “muy bien” que el presidente Gabriel Boric “haga un reconocimiento de la crisis” de seguridad.

Sin embargo, expresó su preocupación por la situación en su comuna: “Creo que el Estado no está actuando con urgencia. Para que se haga una idea, yo el 21 de marzo le había dado información al Ministerio Público y también a la Delegación Presidencial y Carabineros sobre estas bandas que se estaban enfrentando a balazos en el sector del Cesfam. Lamentablemente, después se produce el homicidio de un niño de ocho años y el viernes un doble homicidio, y todavía las bandas siguen manejando el armamento”.

Luego recalcó que la primera semana de julio se reunió con el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, instancia en que “con plano en mano le indiqué ‘aquí tenemos un serio problema, estas bandas tienen de rodillas a los vecinos, escondidos con miedo y va a haber un riesgo mayor’. Y ahí se produjo el doble homicidio el fin de semana”.

Si bien el alcalde reconoció que el Ejecutivo sí ha desempeñado labores de prevención, recalcó que “lo que se ha hecho es insuficiente. Los resultados están a la vista, aumenta la violencia, las bandas criminales siguen teniendo armamento de guerra en su poder y siguen sembrando el miedo”.

Por ello es que señaló que se debe fortalecer la acción del Estado, con el presidente Gabriel Boric a la cabeza, “coordinando la acción de todas las autoridades de distintos colores políticos, y de todas las autoridades de distintas instituciones”.

En ese sentido, pidió al mandatario y a todas las autoridades encargadas de la seguridad que “dejen de pasearse solamente por comunas donde haya autoridades de su color político y que también vengan a reunirse con las autoridades que somos de colores políticos distintos, pero que tenemos el mismo fin que ellos, que es hacer cumplir la ley, y que también exista más seguridad para nuestros vecinos.

Consultado sobre si hay sectarismo por parte del Gobierno, Codina respondió: “Revisen ustedes cuáles son las comunas que más visitan. Es impresionante, ayer estaban en Santiago, la semana anterior en La Pintana”.

“Siempre he creído que mal de muchos, consuelo de tontos, que siempre pase de esa manera, no significa que no se deba corregir. Por ejemplo, el fin de semana hubo dos homicidios en la puerta del consultorio y hasta el minuto ni siquiera me llama la ministra de Salud o me llama alguna autoridad de salud para preguntarme cómo están los funcionarios”, añadió.

De todos modos, el alcalde comentó que el alcalde debe involucrarse de manera directa y que “va a tener siempre la colaboración de todos”.

“Yo lo recibo encantado, pero es una decisión que tiene que tomar él, él decide a dónde va”, cerró.