La temporada 5 de Emily en París ya tiene fecha de estreno en Netflix: Mira las primeras imágenes

La nueva entrega de la serie protagonizada por Lily Collins se dividirá entre Roma y París, explorando la vida amorosa y laboral de Emily en escenarios inéditos. Entérate de todos los detalles en esta nota.

Atención, fanáticos de las series: ¡Emily en París regresa este año!

Este miércoles, Netflix presentó las primeras imágenes oficiales de la quinta temporada, con Lily Collins otra vez en el rol de Emily Cooper.

La nueva entrega presentará por primera vez a Venecia como escenario, sumándose a la trama que combina Roma y París.

El creador de la serie, Darren Star, adelantó a Tudum que “esta temporada es una historia de dos ciudades. Roma y París. Entre ambas, Emily lleva el amor y la vida al siguiente nivel”.

¿De qué tratará la quinta temporada de Emily en París?

La sinopsis oficial señala que Emily, ahora al frente de Agence Grateau Roma, enfrentará nuevos desafíos profesionales y románticos.

Sin embargo, un error laboral desencadenará consecuencias en su vida personal y en su carrera.

En medio de la inestabilidad, la protagonista recurrirá a sus vínculos cercanos, pero un secreto pondrá en riesgo una de sus relaciones más importantes.

El elenco también contempla a Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Samuel Arnold, Bruno Gouery, William Abadie, Lucien Laviscount, Eugenio Franceschini, Thalia Besson, Paul Forman, Arnaud Binard, Minnie Driver, Bryan Greenberg y Michèle Laroque.

¿Cuándo se estrena?

La plataforma de streaming confirmó que los nuevos episodios estarán disponibles a nivel mundial el 18 de diciembre de 2025.

Mira las primeras imágenes de Emily en París 5