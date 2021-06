“Vivimos condiciones de dictadura. En Chile, hay prisión política, persecución y tortura”, afirmó Daniel Trujillo, integrante de la coordinación nacional de la Lista del Pueblo, en Aquí Se Debate, palabras que no dejaron indiferente al senador Francisco Chahuán (RN).

“Estamos frente a un gobierno que fue elegido por el pueblo”, aseguró por su parte el parlamentario, señalando que le parece preocupante “que se esté erigiendo una nueva forma de fascismo por parte de aquellos que están fuera del sistema, una nueva forma de fascismo de la extrema izquierda“.

Afirmando que en Chile existe el debido proceso, Chahuán indicó que parte de las modificaciones al sistema judicial que debiéramos considerar está la extensión de tiempo de la prisión preventiva, pero que “de ahí a saltar de que esto es una dictadura (…) hay un salto cualitativo“.

Trujillo respondió que “es difícil ver fenómenos nuevos cuando uno está dentro del fenómeno antiguo”. “Le quiero comunicar, senador, que nosotros no somos de extrema izquierda, esa es una caricatura que ha hecho la prensa desinformada”.

“Si mira la composición de la bancada de la Lista del Pueblo, se va a dar cuenta que ahí no hay precisamente ideologías de extrema izquierda. La mayoría son mujeres, profesionales, feministas, ambientalistas, tienen trabajo territorial, social. ¿Dónde está la extrema izquierda ahí?”, contestó el miembro de la Lista del Pueblo.

Sin embargo, Chahuán insistió: “cuando hay 33 convencionales que dicen que no van a respetar las reglas del juego, dadas por una elección popular, por una facultad delegada por la propia Constitución, y que no dialogarán con otras fuerzas políticas mientras no se liberen a los denominados presos políticos, me parece un abuso y una falta de diálogo“.