Especialista defiende la restricción de celulares a NNA y asegura que es clave apoyo de la comunidad para buenos resultados

Javiera Necochea, directora académica de Aptus, abordó en CNN Chile la restricción del uso de dispositivos en los establecimientos educacionales y la responsabilidad de los padres en apoyar estas medidas.

Javiera Necochea, directora académica de Aptus, conversó en Hoy Es Noticia de CNN Chile acerca de la restricción del uso de celulares, a propósito de la medida establecida en los establecimientos educacionales municipales de Las Condes, donde los estudiantes no podrán utilizar estos dispositivos a partir del segundo semestre.

“El uso de celulares en los colegios no es fácil de eliminar. Vemos que una vez que la comunidad entera se pone de acuerdo, recién ahí la medida tiene un efecto”, subrayó la experta.

En ese contexto, indicó que estos cambios provocan tensión tanto en las directivas como en los docentes, por lo que es complejo de implementar. No obstante, enfatizó que “en la medida en que no tengamos conciencia de que efectivamente el uso de celulares por parte de los niños es grave para su salud mental y para su aprendizaje, y eso no nos movilice, va a ser muy difícil que se apliquen estas modificaciones efectivamente en los centros educativos”.

Consultada por las consecuencias que pueden causar en niños, niñas y adolescentes, describió que puede generar problemas de concentración, ansiedad y situaciones de bullying. Por tanto, complementó que idealmente es mejor atrasar su uso lo más posible.

“Los padres no dejan que los niños salgan a la calle a jugar, pero cuando les pasan el celular, les abren la puerta a peligros que son mucho más grandes que lo que podría llegar a la puerta de la casa o a la plaza. Uno les abre el celular a depredadores sexuales, uno les abre el celular al bullying más cruel que el presencial. Osea, los riesgos del celular son infinitos”, concluyó.