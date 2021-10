El Ministerio de Salud reportó este viernes 1.703 casos nuevos de COVID-19, la cifra más alta desde el 22 de julio de este año. Aunque las autoridades reconocieron que hay un alza en los contagios, el ministro Enrique Paris aseguró que lo importante es la disminución de pacientes en UCI por el virus.

Para conversar sobre la situación actual de la pandemia en el país, CNN Chile entrevistó Decano Facultad de Medicina de la Universidad San Sebastián e Infectólogo UAndes, Carlos Pérez. Al respecto, el médico señaló que “la positividad de PCR también ha ido creciendo y en la Región Metropolitana hemos estado entre el 3 y 4% sobre el promedio nacional y donde concentramos el mayor número de casos activos”.

No obstante, confirmó que “el número de pacientes hospitalizados, en unidades de pacientes críticos y en ventilación mecánica, se mantiene bajo, alrededor de 300 pacientes, muy lejano a los 3 mil que llegamos a tener” y que “tal como señalaba el ministro, ese es un buen índice, pero no deja de preocuparnos que sigan aumentando los casos; sabemos que la mayoría son leves, pero en aquellos no vacunados puede ser tan grave como la variante original”.

Con respecto a la influenza, que mal podría confundir con sus síntomas, Pérez indicó que “puede producir complicaciones o incluso la muerte, tiene un mucho menor riesgo de producirla que el SARS CoV-2″, que es mucho más grave “y con un riesgo de contagio mayor”. En ese sentido, manifestó las variantes de influenza no se comparan a las de COVID-19, del cual, consideró, “lo más probable es que requiramos refuerzos sucesivos por un buen tiempo“.

En cuanto a algunas preocupaciones de la medicina, el infectólogo destacó “lo que se ha denominado como una forma de COVID-19 más crónico, que es un cuadro prolongado posterior a la infección aguda y que consiste en un estado de fatigabilidad fácil, pueden incluso haber alteraciones cognitivas, problemas de memoria, dificultad de concentración y que se ha ido presentando cada vez más”.

“Esto no es solo lo que produce el virus directo, la infección, sino que produce un estado inflamatorio general que afecta a diferentes sistemas y órganos, pudiendo producir este cuadro”, advirtió, pero también recalcó que “en la mayoría de los casos es completamente reversible y desaparece, pero puede durar bastante tiempo y ser invalidante”.

Con respecto a las medidas sanitarias y la necesidad de continuar utilizando mascarillas, Pérez manifestó que “por ahora tenemos que mantener el uso de mascarillas en espacios cerrados”, aunque “al aire libre puede sacarse en caso de actividad física, la recomendación es mantenerla el resto del tiempo”, teniendo en cuenta que en este momento el país se encuentra con casos en alza.

En cuanto al desarrollo del virus, especialmente de la variante Delta, con las cifras de vacunación actuales en Chile, el médico indicó que “la variante tiene un riesgo más alto de hospitalización en no vacunaos, pero se ha estado comportado de una manera un poco más benigna en personas vacunadas, con cuadros más leves, y es la misma situación que se ha vivido en otros países, como Israel y Reino Unido, que tienen un gran porcentaje de la población vacunada”.

Respecto a las dosis de refuerzo, señaló que “se ha visto que respecto a todas las vacunas, no solo para CoronaVac, sino que también para Pfizer y AstraZeneca, entre los cuatro y seis meses van bajando los niveles de anticuerpos (…) todos van a requerir vacunas, eso se está haciendo en paralelo con los niños y también con aquellos que todavía están rezagados; Yo sigo haciendo el llamado a que la gente concurra a vacunarse“.