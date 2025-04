Escalona afirma que del Gobierno de Boric evitaría repetir “los autogoles” y llama a la derecha a evitar “primaria trucha”

El secretario general del Partido Socialista habló en CNN Prime sobre los principales desafíos que tendrá la primaria oficialista, la relación de su partido con el PPD y cómo proyecta que avanzará la carrera presidencial.

La carrera presidencial comenzó más temprano que otros años con candidaturas que ya se anunciaban incluso a fines de 2024. Pero con cada día que se aproxima la fecha de primarias, estas van tomando forma con un número más reducido de postulantes.

El primero en desistir de esta competencia electoral fue el abanderado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, quien esta jornada entregó su respaldo a la candidatura de Carolina Tohá (PPD).

Por el contrario, en el Partido Socialista (PS), al que desde el PPD habían conminado a sumarse a la candidatura de la exministra del Interior, confirmó que será la senadora Paulina Vodanovic quien los representará en dicha primaria.

Sobre estas confirmaciones y toma de decisiones que viven los partidos oficialistas conversamos con el secretario general del PS, Camilo Escalona, quien en primer lugar comentó que “muchas veces” tuvieron diferencias con el PPD, algo que desdramatiza.

Asimismo, existe el interés de apuntar aquellas cosas en que cada candidatura se aleja de ser la continuidad del Gobierno de Gabriel Boric. Más aún, “es un absurdo definirse como continuista” para Escalona.

Consultado sobre aquello en lo que debieran diferenciarse y no repetir de la administración Boric, el exparlamentario afirmó que “los autogoles”, que “han causado graves dificultades”, recordando lo ocurrido con la entonces ministra del Interior Izkia Siches y su visita a Temucuicui.

“El propio Gobierno así lo reconoció. En una intervención el Presidente dijo que había instruido que por favor no se cometieran más autogoles, pero lamentablemente sus colaboradores no fueron capaces de conseguir que no se cometieran más autogoles”, aseguró.