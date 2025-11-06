Bitar y la posibilidad de que Jara renuncie al PC en caso de ser electa como presidenta: “No va a ocurrir”

El expresidente del PPD, Sergio Bitar, destacó en CNN Chile que la candidata Jeannette Jara ha mostrado su “autonomía”, independiente de su militancia en el PC. Sobre una eventual renuncia a la colectividad en caso de ser electa, señaló: "No va a ocurrir y sería visto como un oportunismo, algo insensato".

En la recta final de las elecciones del 16 de noviembre, la candidata del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, abrió la posibilidad de renunciar a su militancia en el Partido Comunista (PC) en caso de ser electa. Sobre este tema, conversamos con el expresidente del Partido por la Democracia (PPD), Sergio Bitar.

En ese contexto, señaló en Hoy Es Noticia de CNN Chile que hace poco hubo un encuentro entre exautoridades de la Concertación con la exministra del Trabajo, con el fin de mostrar que figuras del progresismo apoyan a la abanderada. Además, entregó detalles de uno de los momentos de la reunión, donde se plantearon dudas respecto a su partido.

Sin embargo, desde su perspectiva:”A estas alturas ella ha mostrado su autonomía respecto de todo y la voluntad de expresarlos a todos, de manera que sí se mencionó, pero no va a ocurrir y sería visto como un oportunismo, algo insensato”.

Por tanto, sostuvo que:”Esto se mencionó por ella muy al pasar, no era tema ni nadie lo planteó como tema”.