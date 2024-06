Bellolio dice que dichos de directora del INDH sobre violaciones a DD.HH. “llegan tarde”

En conversación con CNN Prime, el exministro y candidato al municipio de Providencia descartó cerrar el organismo, considerándolo necesario pero criticando la "visión parcializada" que mantiene.

Jaime Belollolio, candidato a alcalde de la Municipalidad de Providencia por Chile Vamos, se refirió a la polémica surgida en torno al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) tras la querella interpuesta por el organismo contra el exministro de Defensa, Mario Desbordes, acusando presunto tráfico de influencias, en relación con la elección de magistrados en la Corte Suprema.

En conversación con CNN Prime, el político y exministro del gobierno de Sebastián Piñera, descartó cerrar el organismo – como propuso Desbordes- considerándolo necesario, pero cuestionó la visión “parcializada” que mantiene.

“Yo no lo cerraría, pero cuando está coartado por sectores políticos y solo quiere responder a una visión parcial, comete el error de no suponer que los derechos humanos son de todos y no solo de un sector político”, cuestionó.

Dichos de Contreras sobre violaciones a los DD.HH. durante el estallido social

El organismo también ha estado en el ojo del huracán en términos de opinión pública luego de que la directora del INDH, Consuelo Contreras, asegurara que durante el estallido social no hubo violaciones a los derechos humanos, pero que sí fueron generalizadas.

“Esa fue una larga discusión en el consejo. Yo creo que no hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos porque para que se dé la sistematicidad tiene que haber un acuerdo entre distintos órganos del Estado, instituciones del Estado”, explicó en conversación con Tolerancia Cero.

En ese sentido, Bellolio indicó que los dichos de Contreras “llegan tarde”.

“Hay ciertos grupos que han presionado al INDH para que se quede callado a ciertas violaciones que ha ocurrido en nuestro país, como en el sur, donde el terrorismo es un problema de derechos humanos”, expresó.

Asimismo, el político indicó que “nunca hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos ni tampoco generalizadas en el estallido social; sin embargo, algunos del INDH se prestaron para el discurso de quienes justificaron la violencia e intentar botar un gobierno democráticamente electo”.