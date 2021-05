El candidato a constituyente por el distrito 11 en la Lista Apruebo Dignidad, Mauricio Pesutic, participó el lunes en el programa Aquí se Debate de CNN Chile, instancia en la que criticó a los gobiernos de la ex Concertación y la ex Nueva Mayoría, y aseguró que el Partido Comunista (PC) fue la colectividad “más decente” durante la transición.

El también actor fue consultado sobre cuál cree que es, desde el retorno a la democracia, el mejor gobierno o al menos el más malo. “Podría hablar por descarte“, fue parte de su respuesta.

“No es Aylwin, que vendió el comienzo de la transición; no es Lagos ni Frei, que vendieron el país a precio vil; descartados los dos Piñera; quedan las dos Bachelet. Tampoco estuve muy de acuerdo porque también perpetuaron el modelo neoliberal”, argumentó.

Aunque no es militante, Pesutic va por un cupo del PC, partido que integró la ex Nueva Mayoría. Consultado sobre dicha participación, el candidato respondió que “yo no comulgo con todos sus principios, pero sí lo encuentro el partido más decente que ha existido en la transición”. De todas formas, dijo que no rescata ninguno de los dos gobiernos del disuelto conglomerado.

Tomás Guevara (RN), candidato de la lista Vamos por Chile por el D8, discrepó con Pesutic en la afirmación de que Aylwin “vendió el comienzo de la transición”.

“Yo me saco el sombrero por los primeros años de la transición, por el gobierno de Aylwin. Yo creo que es un tremendo aporte y un ejemplo para el resto del mundo lo que ellos han hecho y lo que han mostrado (…) Creo que es sumamente injusto enjuiciarlo con los ojos de hoy día”, dijo.

Por su parte, la compañera de lista de Pesutic, Antonia Orellana (CS), respaldó la opinión del candidato y recordó que “en el programa del presidente Aylwin estaba el cambio de la Constitución, la negociación colectiva por rama, los derechos de las mujeres, todas esas cosas fueron quedando paulatinamente fuera a medida que se acercaba la clausura de la democracia por las condiciones de la transición”.

“Eso a lo que nos tiene que llevar es a hacer una autocrítica como país de lo que no puede pasar en este nuevo período”, agregó.