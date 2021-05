Una de las muchas críticas que se ha realizado al sistema de representación ciudadana y a la política es el nepotismo, este favor hacia familiares o amigos que incluso tuvo intentos de ser combatido con una propuesta de Evópoli en 2018, la que fue duramente criticada en Chile Vamos por coincidir con la designación de Pablo Piñera, hermano del presidente Sebastián Piñera, como embajador en Argentina.

Si bien el mandatario terminó desistiendo en su decisión, el nepotismo en la política no ha quedado atrás. Algunas voces del oficialismo incluso han cuestionado a sus propias filas, señalando que un sinfín de candidaturas no serían posibles si no fueran familiares de otros personeros políticos.

Tomás Guevara, hijo del intendente metropolitano Felipe Guevara y candidato a la Convención Constitucional por el distrito 8, se refirió a este tema en Aquí Se Debate y reconoció que de no haber tenido este lazo familiar no habría llegado a ser candidato.

“Yo no hubiera llegado a ser candidato por un cupo de Renovación Nacional si no hubiera tenido la cercanía que tengo con las personas del partido“, dijo el candidato a convencional. El representante de Vamos por Chile contó que él estaba involucrado en su empleo cuando recibió la oferta de RN bajo la consideración del conocimiento en derecho que maneja.

Para la candidata Antonia Orellana, quien disputa el distrito 10, fue precisamente por el nepotismo que existe en la política nacional que fue necesaria, por ejemplo, la paridad. “Gracias a relaciones de poder como esas muchas mujeres quedan en el camino, porque no son hijas de. Las mujeres que no son parte de la élite van quedando en el camino de la toma de decisiones”, aseguró.

“Tenemos que crear un ombudsman que lo que hace es velar que los favores políticos, los pitutos en la orgánica del Estado, se eliminen, porque eso es injusto, ineficiente y regresivo”, apuntó por su parte Guevara.

“Chile se ha construido de una manera injusta y corrupta gracias al nepotismo, la colusión de poderes. Me parece que es un atentado a la democracia real. (…) Ojalá dejáramos de lado el país del hijo de, del papá de, que crea una élite que deja afuera mucha gente”, apuntó en tanto el candidato José Andrés Murillo, quien busca un escaño por el distrito 10.

Para Mauricio Pesutic, candidato por el distrito 11, “en todos los sistemas” hay nepotismo. “Es connatural al poder la corrupción”, agregó.

