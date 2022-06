A través de su cuenta de Twitter, el presidente Gabriel Boric defendió el cierre de Fundición Ventanas de Quintero. El mandatario señaló que es una decisión “difícil” pero “correcta”.

Cabe señalar que durante la jornada de ayer, la Federación de Trabajadores del Cobre anunció que ya se preparan para un eventual paro nacional.

En conversación con CNN Chile, el presidente de la FTC, Amador Pantoja, señaló que “siempre vamos a estar disponibles a cualquier conversación que se nos invite, más aún si nos invitan de parte de La Moneda”.

Sobre la fallida reunión que tuvieron con el Gobierno, Pantoja expresó que “ellos vuelven a insistir con su forma, en términos de garantizarnos el tema de la estabilidad de nuestra gente, pero nosotros, de verdad, no es un tema de desconfiar de los que nos están diciendo esto, es una desconfianza histórica”.

Lee también: Ministra Hernando: “Nuestro interés como Gobierno es seguir invirtiendo en Codelco. Esto no significa una privatización”

“Estos compromisos que se hacen de los Gobiernos y todos los que han pasado, (…) ninguno desde que nace esta división Ventanas en el año 64, ningún Gobierno ha puesto lo que corresponde en términos de la situación ambiental. No se han dedicado a invertir”, criticó.

Asimismo, y consultado por su responsabilidad luego de los constantes episodios de contaminación e intoxicación, el líder gremialista sostuvo que “nunca vamos a esconder la cabeza en esto, somos parte del problema porque estamos dentro de una zona, como lo es esta zona industrial, este cordón industrial, con 17 empresas aproximadamente funcionando y contaminando, pero de verdad, no nos pasen cuenta solamente a nosotros”.

“Nosotros tenemos una responsabilidad por ser una empresa del Estado, pero, ¿qué nos dicen con respecto a las otras? Yo lo he dicho en todos los medios, si aquí no se toman cartas en el asunto como corresponde, el próximo año va a seguir la contaminación y ya no va a estar Codelco para responsabilizar y las otras empresas van a seguir funcionando”, añadió.

Finalmente, zanjó que “hay que tratar de entender que nadie está en contra de las mejoras que se deben hacer de toda la industria que está en Quintero y Puchuncaví, al contrario, todas deben mejorar. (…) Que el Gobierno no se equivoque, esto no es defender por defendernos, es algo que asumimos, pero, por otro lado, queremos decirle muy responsablemente que se están ganando un conflicto barato”.