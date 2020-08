La ex ministra Soledad Alvear se refirió este miércoles a diversos temas de la contingencia nacional. Uno de ellos fue la acusación constitucional contra la magistrada Silvana Donoso, quien en 2016 entregó, junto a otros cinco jueces, la libertad condicional a Hugo Bustamante, el único sospechoso del femicidio de Ámbar Cornejo.

Al respecto, la ex titular de Justicia sostuvo, en entrevista con CNN Chile, que esta situación “requiere de parte de todas las autoridades del Estado una respuesta reflexiva, bien pensada y me parece que no es el camino de una acusación constitucional la respuesta”.

Si bien aseguró que no se ha avanzado lo suficiente para asegurar los derechos básicos a niños, niñas y adolescentes, dijo que el camino debe ser el de realizar ciertas reformas, “no las soluciones efectistas y menos al populismo penal que es una tendencia que muchas veces se cae cuando ocurren estos hechos tan lamentables”.

“El Poder Ejecutivo tiene poca credibilidad”

Sobre el ultimátum entregado por grupos de camioneros al gobierno producto de la quema de vehículos, en medio de las tensiones en La Araucanía, Alvear señaló que “siempre he creído en la necesidad de acuerdos y diálogo, y los ultimátums no sé si ayudan a ello, porque generan una presión indebida para encontrar una solución”.

La otrora secretaria de Estado sostuvo que la respuesta debe venir del Congreso, “porque el Poder Ejecutivo tiene poca credibilidad, lamentablemente, en estos momentos“.

“El Estado tiene poca credibilidad” en esta materia, añadió la abogada que renunció a la DC.”Me parece importantísimo que el parlamento pueda avanzar en la dirección correcta”, expresó.

También se mostró contraria a que se construyan recintos penitenciarios exclusivos para los presos mapuche, ya que “fruto de lo ocurrido en Chile en octubre con la violencia y luego la pandemia, creo que los recursos son escasos, entonces poder tener la solución ya de los recintos penales especiales resulta a mi juicio inalcanzable en estos momentos”. Sin embargo, destacó que “me parece bien tener sectores especiales para el pueblo mapuche (al interior de recintos existentes), dado que tienen ciertos ritos que es importante mantener”.

Inmigración

También cuestionó los dichos del ministro del Interior, Víctor Pérez, quien dijo que había sido “dañino” tanto para Chile como para los haitianos su arribo al país. “No comparto ese tipo de afirmaciones, la migración es algo beneficioso“.

“Uno no puede tener una mirada de descalificación y menos señalar que existe una situación compleja con haitianos”, sumó Alvear.

Candidato del PC

Finalmente, al ser consultada por la afirmación de Carmen Frei, quien dijo que el país no está preparado para un presidente del Partido Comunista, en relación a una eventual candidatura del alcalde Daniel Jadue, la ex senadora dijo estar de acuerdo.

“El PC ha tenido, lamentablemente, reacciones muy contrarias al fortalecimiento de la democracia. No ha sido claro respecto al repudio de la violencia. En segundo lugar, hace diferencias en torno a elementos tan fundamentales como el respeto a los derechos humanos dependiendo del país o el lugar en que se vulneren”.

Es por lo anterior que afirmó que “se les respeta, pero no estaría de acuerdo y no me parece que exista, como lo señaló Carmen Frei, una disposición país para apoyar a un candidato comunista“. “Espero que surjan otras personas”, concluyó.