Hace algunos días el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC) reconoció estar “absolutamente disponible” para ser candidato presidencial en las próximas elecciones, representando al Partido Comunista.

Días después de esta declaración, el presidente de la colectividad, Guillermo Teillier, confirmó en conversación con El Mercurio que llevarán sí o sí un candidato, al menos en primera instancia.

Si bien no dijo directamente que el alcalde de Recoleta será el eventual candidato, indicó que “el comité central tomó nota de que Jadue se ha ido perfilando como una figura que más avanza en las encuestas, no hay otro que se haya perfilado tanto en el partido” y añadió “todavía hay tiempo para que surjan otras figuras”.

Lee también: Larraín descartó cambio en la Asociación de AFP: “No está cerrado todavía quién va a ser el gerente general”

En ese contexto, la vicepresidenta de la Democracia Cristiana (DC), Carmen Frei, fue enfática en señalar que piensa que Jadue es “muy competente como alcalde, pero no creo que nuestro país, en su mayoría, esté dispuesto a tener un presidente del Partido Comunista”.

“Creo que son un partido pequeño, muy bien organizado, pero son un tanto rígidos en materias que para nosotros son fundamentales, como es la violencia, por ejemplo. Nosotros todo lo que sea no violencia estamos dispuestos”, sentenció en entrevista con CNN Chile.

Del mismo modo, la ex senadora comentó que “falta mucho” para que la autoridad comunal llegue a La Moneda y espera que dentro de la oposición se pueda realizar una “buena” primaria.

“Cuando veamos al alcalde a llamar a manifestaciones pacíficas y a rechazar todos los autoritarismos y dictaduras, podremos conversar más largo”, advirtió Frei, argumentando que el PC asegura que rechaza la violencia, pero también realiza llamados a movilizaciones que no son pacíficas.

Lee también: Santamaría cuenta que plebiscito del 25-O tendrá modalidad para que voten personas con COVID-19

Siguiendo esa línea, con respecto a un proyecto común en la oposición, indicó que si el partido está “dispuesto a descartar la violencia como método y a reconocer la dictadura, venga de donde venga, sin duda que nos vamos a poner de acuerdo en cosas que son importantes para las personas”.

Por otro lado, la ex parlamentaria valoró la promulgación de la iniciativa que permite el retiro de fondos de pensiones. “No es ideal, pero desde marzo el gobierno se ha mostrado mezquino y muy poco eficiente y fue la única medida posible para que la gente siga subsistiendo”, criticó.

“No han escuchado, ni han visto el dolor de miles de chilenos, que lo único que necesitan es recursos para sobrevivir. Nos amenazaron con que venia el caos y el caos no vino y se ha visto que lo del 10% tendrá efectos positivos”, complementó.

En la instancia, también afirmó que es el momento de realizar una reforma previsional: “Esto no puede seguir como está. Se nos ha engañado mucho y nos han llamado populistas, pero no se dan cuenta que cuando hay hambre, no es populismo. Espero que cuanto antes trabajemos profesionalmente en una reforma previsional”.

Finalmente, reconoció que respalda el proyecto de impuesto a los “súper ricos”: “Hay otras prioridades antes que la reforma tributaria, pero creo que hay algunas iniciativas en el parlamento que apuntan a que los que tienen más, sean más generosos y puedan aportar. Este gobierno se ha caracterizado por apoyar a los grandes y eso no corresponde en un momento así”.

“Al equipo político lo veo débil, mucho anuncio, pero poco concreto y poco leal en las letras chicas. A partir de octubre no han entendido lo que este país requiere y sin duda en el Plebiscito estamos con el Apruebo, porque creemos que la nueva Constitución tiene que representar a todos, sin exclusiones”, concluyó.