“Algo tiene que haber ocurrido para que esta anomalía haya podido abrirse paso”: Alfredo Joignant por “derechización” en Chile

El académico y panelista de Tolerancia Cero analizó el giro político que vive Chile, señalando que existen argumentos sólidos para afirmar que el país atraviesa un proceso de “derechización”, ya que, por primera vez, tres candidaturas presidenciales de derecha concentran más del 50% de las preferencias.

No es evidente afirmar, de buenas a primeras, que un país se está “derechizando”. Pues bien, disponemos de dos buenos argumentos para pensar que algo así está ocurriendo en Chile.

El primer argumento es de suyo evidente: nunca habíamos visto una campaña en la que se articularan dos candidaturas presidenciales de derecha radical (coordinadas en una sola lista parlamentaria), ambas competitivas, a lo que se suma la candidatura de la centro-derecha tradicional de Evelyn Matthei, también ella en carrera.

No deja de ser impresionante que, según todas las encuestas conocidas, estas tres candidaturas sumen más del 50% de las preferencias. A lo menos a nivel de oferta, la balanza se inclina claramente hacia la derecha, con el importante augurio de un eficiente traspaso de votos en una segunda vuelta.

Pero hay un segundo argumento, en este caso más vinculado al electorado mismo. En la última encuesta CEP, se aprecia un sostenido declive de quienes no se posicionan en el eje derecha/izquierda (el 20% de la muestra, frente al 50% que no se posicionaba en el eje en el mes de diciembre de 2019).

Este fenómeno ya es en sí mismo impresionante. Tan impresionante como el sostenido aumento de quienes se identifican con la derecha del eje: si en diciembre de 2019 tan solo el 7% de los entrevistados se identificaba con la derecha, hoy es el 24%, superando con holgura a la izquierda (la que alcanza al 20% de la muestra, cuyo pic fue en septiembre-octubre de 2013, con el 25%).

Se podrá argumentar que el eje derecha/izquierda coexiste con otros principios de organización de la política; que es subjetivamente menos exigente que en el pasado; que no da cuenta de buena parte de los vaivenes de la política real.

Todo esto es cierto.

Sin embargo, es difícil no hacerse la pregunta de por qué, en el Chile de hoy, dos derechas rudas pudieron emerger con tanta potencia. Algo tiene que haber ocurrido para que esta anomalía, que también vemos en Italia, haya podido abrirse paso.