El diputado Marcelo Díaz (Movimiento Unir), quien va por las opciones del Apruebo y Convención Constitucional en el plebiscito, y su par Jorge Alessandri (UDI), quien apuesta por el Rechazo y la Convención Mixta, se refirieron al proceso que se desarrollara este domingo 25 de octubre.

En entrevista con CNN Chile, el parlamentario independiente aseveró que “hay un clima social en Chile que confirma un alto interés en participar. Puede que haya una merma, que (la gente) tenga temor y no vaya a votar, pero siempre reafirmo que es más seguro votar el domingo que ir a comprar al supermercado, o al almacén de la esquina o la feria que es lo que chilenos y chilenas suelen hacer cotidianamente, por las medidas que se han tomado”.

Consultado por el inserto en El Mercurio donde aparece una imagen de los destrozos ocurrido en un hotel de La Serena, con la frase “rechazo, rechaza, rechazamos”, y que desde la oposición señalan que es una “campaña del terror”, Alessandri expresó que “lo único que vimos (el 18 de octubre del 2020) fue destrucción, la quema de dos iglesias, una destrucción terrible”.

Si bien dijo que “la violencia puede venir del Apruebo y puede venir del Rechazo, lo importante es con que fuerza cada uno la condena” y agregó que “la condena ha estado muy del lado de un sector y en cambio el otro lo ha negado o no lo ha condenado con la fuerza suficiente”.

Al respecto, Díaz indicó que “creo que es un error estratégico de la derecha levantar campañas del terror, campañas del miedo, lo hizo en el plebiscito, lo vuelve hacer en las elecciones, porque ellos lo que defienden es el status quo, que nada cambie”. “Cuando la derecha ha podido reformar no lo ha hecho”, manifestó.

Consultados por las expectativas que puede generar en la población un eventual cambio de la Carta Magna, Díaz destacó que “el cambio constitucional es el punto de inicio de un proceso de transformación, la Constitución en sí misma no es una barita mágica, no es la fuente de los milagros. Por el hecho de tener una nueva Constitución no se resuelven de manera mágica los problemas, lo que sí es que se acaban los obstáculos para enfrentar las reformas que permiten resolverlos”.

“Lo que produce incertidumbre en los actores económicos, inversionistas, en los que crean empleo, no es que se diga que va a cambiar las reglas, es la incertidumbre que se genera mientras se cambian las reglas, mientras se hace el proceso constitucional“, apuntó Alessandri.

Finalmente, el diputado Díaz reflexionó que “el domingo iniciamos un proceso de transformación que Chile necesita con urgencia para hacer de este país uno en el que valga la pena ser vivido“.

En tanto, su par Alessandri concluyó que “lo más importante es que la la gente pueda votar informada, cuidándose de la pandemia“.