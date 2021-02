El alcalde de Isla de Pascua, Pedro Edmunds Paoa, se refirió al proceso de inoculación contra el COVID-19 que se iniciará el próximo lunes 8 de febrero, luego de que arribaran las primeras 1.200 dosis de la vacuna Sinovac al territorio.

En entrevista con CNN Chile, la autoridad isleña dijo estar contento y esperanzado con el proceso, pero aseguró que el lote que llegó es insuficiente, ya que la población total que necesita recibir la vacuna es de 8 mil, y al ser dos dosis las necesarias, la cifra se eleva a las 16 mil vacunas.

“La planificación nunca fue acordada con nosotros, la comunidad, se hizo en un escritorio en La Moneda“, cuestionó.

“Yo supe a través del director del hospital de Hanga Roa que ayer llegaron 1.200 vacunas y que iniciaremos el proceso el lunes. No sé que rango etario se va vacunar, no tengo idea por qué aquí la autoridad nacional no hablan con nosotros”, expresó.

Edmunds sostuvo que la cantidad de adultos mayores más el personal del hospital suman cerca de 800 personas, por lo que “creo que va alcanzar en este primer rango”, aunque desconoce cuándo llegará el resto de las dosis.

Si bien dice que su comunicación con el ministro de Salud, Enrique Paris, es positiva, expresó estar molesto con el resto de las autoridades, incluso calificó al intendente de la quinta región, Jorge Martínez, como “ineficiente e inútil”.

Además, advirtió que hay personas que “están temiendo vacunarse con la ‘vacuna de los chinos’, así lo dicen… Hay tarados en mi comunidad que no quieren vacunarse y me preocupa cómo vamos a proteger la cantidad de gente que no estará vacunada, porque nuestro hospital apenas tiene tres respiradores mecánicos y no hay más”.

Finalmente, lamentó que “estamos en el piso, sin economía, no hay certeza de cuándo se recupere”.