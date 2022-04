Esteban Krause, alcalde de Los Ángeles, conversó con CNN Chile sobre el proyecto que enviará el Gobierno que pretende regular la competencia y el precio del gas. En ese contexto, el edil aseguró que “lo que propone el ministro es una cuestión muy menor que no va a tener ningún efecto en el precio”. Además, adelantó que como municipio probablemente no se sumen a la actividad que propone el Ejecutivo puesto que “con tres mil cilindros no tiene ningún sentido ni objetivo”.