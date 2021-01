La Democracia Cristiana (DC) definirá a su candidato presidencial en primarias internas. Ximena Rincón y Alberto Undurraga serán las cartas que se enfrentaran el próximo domingo 24 de enero.

Al respecto, Undurraga conversó con CNN Chile y afirmó que, en caso de ser electo, “nuestro gobierno será la versión de cuatro años de la nueva Constitución”.

El ex ministro de Obras Públicas durante el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet aseguró que “en materia de contenidos, yo soy el único candidato de la Unidad Constituyente que plantea un cambio estructural en el sistema de pensiones”.

Asimismo, indicó que tiene similitudes con su contendora Ximena Rincón, pero mencionó algunas diferencias entre ambas candidaturas.

“La primera tiene que ver con la experiencia y trayectoria. Ella la ha hecho en torno al parlamento, la mía es en torno a los municipios. Fui alcalde de Maipú ocho años y eso marca una forma, un estilo de cercanía y trabajo con la comunidad”, dijo.

Por otro lado, respecto a los acuerdos, acusó que “con todos los que tengamos un programa común realizaremos primarias”.

“Hoy día vemos, sobre todo al Partido Comunista (PC), bastante lejos de las posturas” de Unidad Constituyente, enfatizó.

En tanto, declaró que “ni Jadue ni Lavín representan a la mayoría de los chilenos” y “tenemos que construir una mayoría en la centroizquierda y la base está en Unidad Constituyente. Tenemos que ser coherentes con lo que pensamos y con los procesos en los que nos metemos”.

En la misma línea, manifestó que “si participamos de una primaria, el compromiso que uno toma es que todos apoyan al que gana la primaria. Ese es un compromiso básico de la democracia, pero también que uno participe de una primaria con quienes comparte esta mirada”.

Según Undurraga, “El PC estuvo contra el plebiscito, no sólo no participó del acuerdo, sino que votó en contra el plebiscito, estuvo contra las primarias de gobernadores, no ha condenado explícitamente la violencia, es un cambio distinto y es muy difícil que tengamos un acuerdo programático con ellos”.

Finalmente, respecto a la figura presidencial de Paula Narváez (PS), acusó que “tengo la mejor opinión y creo que es un gran aporte a la política y es un aporte a la competencia”.