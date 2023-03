En conversación con CNN Magazine, Gabriel Luna, actor que interpreta a “Tommy” en la popular serie de HBO, The Last of Us, comentó cómo es grabar la serie junto al chileno-estadounidense, Pedro Pascal. “Él es un orgulloso y querido chileno, es un gran y talentoso individuo que se entrega mucho en espíritu y energía cuando trabajamos“, comentó. Asimismo, compartió una anécdota que vivió junto a Pascal, que superó la ficción. “Ocurrió este gran acontecimiento al final de nuestro viaje en rafting, donde él y yo tuvimos que saltar y empujar no solo nuestra balsa hacia un lugar seguro, sino que el de otra familia que se había alejado. Nos convertimos en modo Ghost Rider y The Mandalorian o modo Joel y Tommy en este caso”, dijo. Sobre su personaje, Luna precisó que veremos a “Tommy”: “No en una posición en la que quiera estar, pero en la que tendrá que traer sus habilidades y su particular talento para la violencia, para lidiar y procesar más tragedias“.