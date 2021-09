La situación del convencional Rodrigo Rojas continúa evolucionando y ahora está siendo investigada la declaración de intereses que presentó cuando asumió como constituyente. En esta afirmaba tener una deuda de 27 millones de pesos con el Banco Scotiabank por su tratamiento de cáncer.

Ahora Rojas Vade deberá declarar ante la PDI, que está investigando el delito de perjurio, tras conocer que las razones de su deuda eran mentira.

Para conocer la situación de su defensa, CNN Chile conversó con su abogado, Tomás Ramírez, quien aseguró que ya se pusieron en contacto con la PDI y esperan declarar pronto. “Estamos esperando que se coordinen las declaraciones a los testigos y luego ponernos de acuerdo del día y la hora para la de Rodrigo. Ya nos pusimos en contacto con la PDI y esperamos que en las próximas semanas se pueda hacer la declaración“, anticipó.

Respecto a la deuda declarada por Rojas Vade, su defensor explicó que es real. “El monto del pasivo de Rodrigo es real, de hecho, hay una pequeña diferencia hacia la baja. Se origina en un crédito de consumo con el Banco Scotiabank, pero también hay una parte de esa deuda que esta con el Banco Itaú, y ahora Rodrigo fue a rectificar ese monto”, dijo.

“La deuda aparece en el documento de oficial de la Comisión para el Mercado Financiero. En donde aparecen las acreencias que tienen terceros respecto al patrimonio de uno, cuando son entidades bancarias o financieras. Eso no depende de la opinión o del parecer de Rodrigo. No hay dudas respecto a eso y no es debatible”, agregó Ramírez.

El defensor afirmó además que están trabajando para comprobar las cifras declaradas. “Hay una relación entre el monto de la deuda y el monto que ha tenido que gastar durante todo este tiempo para su enfermedad. Y la explicación exacta de cada uno de los montos es algo en que estamos trabajando”, indicó.

En lo que corresponde al delito de perjurio, el abogado explicó que, si bien la razón de su deuda no es la declarada, el monto sí, y que esto es lo relevante.

“Cuando se habla de algo que no se exige en la declaración, que no tiene ningún impacto, no puede ser considerada penalmente relevante. Si hubiera dicho en su declaración que el origen de su deuda era para construir una casa o irse de viaje, y eso no es efectivo, seria irrelevante. Porque la ley exige declarar el monto del pasivo. En este caso la declaración adicional establece que hay un origen y el problema es la identificación de la enfermedad”, aclaró.

Respecto a las rifas realizadas por Rojas Vade para financiar su tratamiento, el abogado señaló que los montos recaudados si se utilizaron para esto.

“Es importante aclarar que la rifa se realizó cuando él estaba cesante y lo que nos corresponde a nosotros ahora, es decir que los fondos que se recibieron, efectivamente fueron a pagar deudas que se originaron para pagar tratamientos médicos. Y eso no sería constitutivo de delito, porque hay una expresión de un diagnóstico que no es el correcto, sin embargo, el dinero, y eso tenemos que acreditar, se usó para esos fines”, argumentó el defensor.

En lo que corresponde al futuro del constituyente en la Convención Constitucional, Ramírez afirmó que “yo no he conversado con él respecto a esto y es una decisión personal de Rodrigo que tomará en su minuto“.