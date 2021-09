En la edición de Tolerancia Cero de este domingo, el diputado y presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Javier Macaya, habló sobre la crisis migratoria, el cuarto retiro y el panorama que enfrenta el candidato presidencial del oficialismo, Sebastián Sichel.

El parlamentario también criticó el actuar del Estado en la Región de La Araucanía, “donde falla el Poder Judicial”, y dijo que lo que ocurre en el norte es similar por la “falla del Estado”.

Revisa los mejores momentos de esta entrevista:

1. “Responsabilizo al Gobierno de Bachelet por el desborde migratorio”

“Yo responsabilizo al segundo Gobierno de Michelle Bachelet particularmente con la inmigración haitiana (…) La comunidad venezolana, y me consta, porque lo vivo muy de cerca, particularmente en ciertos rubros hay profesionales extraordinarios que llegaron a Chile y que están siendo un aporte gigantesco en nuestro país. Pero sí tenemos hoy día un problema desbordado y particularmente en la Región de Tarapacá, en Iquique (…) El gobierno tiene responsabilidad primero en no haber sacado la agenda de inmigración y no haber convencido a otro poder del Estado tan importante que acá tenemos, que tenemos que hacerlo más rápido. Cuando tienes una jurisprudencia del tercer poder del Estado que te dice que para expulsar a una persona tiene que haber cometido algún delito previamente en Chile, estamos en un problema”.

#ToleranciaCero | Javier Macaya: "Yo responsabilizo al segundo gobierno de Bachelet por el desborde de la inmigración". 📺 EN VIVO: https://t.co/fgF5htC1R1 pic.twitter.com/DDsVCgIKav — CNN Chile (@CNNChile) September 27, 2021

2. “Calculo que dos parlamentarios de la UDI podrían votar a favor del cuarto retiro”

“Desconozco cuántos parlamentarios de mi bancada hicieron el retiro del 10%, no he hecho el catastro, sé que hay algunos, pero no los voy a ventilar acá, es parte de la libertad de las decisiones (…) Hoy día calculo que podrían ser pocos los parlamentarios que votarán a favor del cuarto retiro, podrían ser dos y estamos ahí conversando con ellos“.

#ToleranciaCero | Javier Macaya: "Calculo que 2 parlamentarios de la UDI podrían votar a favor del cuarto retiro". 📺 EN VIVO: https://t.co/fgF5htC1R1 pic.twitter.com/UO1f2CzEkP — CNN Chile (@CNNChile) September 27, 2021

3. “Sebastián Sichel es un candidato muy competitivo”

“Si bien Kast está cerca de Sichel, cuando tú haces la proyección, particularmente en la segunda vuelta -y no tengo ninguna duda de que Sebastián va a llegar y que tenemos una posibilidad importante-, y veo que Sebastián es un candidato muy competitivo en la segunda vuelta, yo creo que va a ganar, de hecho“.

#ToleranciaCero | Javier Macaya: "Sebastián Sichel es un candidato muy competitivo, no tengo ninguna duda que llegará a la segunda vuelta. Creo que va a ganar, estamos convencidos de que así va a ser". 📺 EN VIVO: https://t.co/fgF5htkqsr pic.twitter.com/VF2T4SvnmJ — CNN Chile (@CNNChile) September 27, 2021

4. “En el tema de los migrantes, el Estado ha fallado”

“Hoy día el gran drama que tenemos es el Estado, no es solamente el Gobierno: la policía, el control de la frontera y el Estado ha fallado. Es un poco parecida a la situación que ocurre en La Araucanía, donde te falla el Ministerio Público, el Poder Judicial. Acá este poder tiene una jurisprudencia reciente en la Corte Suprema que establece que las personas para poder ser expulsadas del país tienen que haber cometido delitos previamente. O sea, una cuestión de locos”.

#ToleranciaCero | Javier Macaya: "En el temas de los migrantes el estado ha fallado. Es parecida a la situación que ocurre en La Araucanía donde falla el Ministerio Público, el Poder Judicial". 📺 EN VIVO: https://t.co/fgF5htC1R1 pic.twitter.com/7vbshYfUzl — CNN Chile (@CNNChile) September 27, 2021

5. Pensar en los electores

“Estamos en un polvorín y las campañas políticas pueden estar sujetes a una coyuntura de mirar cómo yo voy en la parada de aquí a 57 días más que faltan para la elección, sucumbiendo a votar todo lo que mis electores me piden y es parte del clamor (…) En un año más podremos estar discutiendo a lo mejor sobre una reforma constitucional para privatizar Codelco y que esa plata se reparta en los chilenos (…) A mí me pasa que al final, cuando tú estas metido en un cargo de responsabilidad, no solamente tienes que estar pensando en ti; sí en tus electores y buscando soluciones como le IFE. O sea, yo puedo hacer políticas públicas de la lógica de lo que es más popular en un momento determinado y de lo que estoy convencido que en el largo plazo es malo para Chile“.