Un momento que fácilmente podría ser calificado de “irónico” fue el vivido durante un concierto de la Eagles en Inglaterra, luego que una trifulca captara la atención de las y los asistentes en medio del espectáculo.

Lo irónico recae en la canción que sonaba en ese momento: Take It Easy, un clásico del country rock que interpreta la banda estadounidense y cuyas melodías tienden más bien a la calma.

Si bien el tema del album lanzado en 1972 no es tan reconocido a nivel mundial como Hotel California, sí es una de las propuestas más reconocidas de los estadounidenses, incorporada frecuentemente en sus conciertos en vivo.

El público de Hyde Park, sin embargo, no fue tan calmado como las melodías interpretadas por los norteamericanos. Fue justo después de que tocaran el cover de Jack Tempchin, Peaceful Easy Feeling, que Eagles pasó al primer tema de su disco homónimo: Take It Easy.

Fue específicamente el área del VIP Diamante que un grupo de sujetos comenzó a discutir, pasando directamente a los empujones y luego a los golpes.

El problema escalaría cuando los guardias privados intervinieron para detener el conflicto, pasando a ser ellos quienes recibían los golpes.

El registro de uno de los asistentes da cuenta de cómo la multitud abrió espacio a seguridad para que pudieran detener a quienes efectivamente estaban actuando violentamente, todo esto mietras se oían los silvidos del público hacia el término de la canción.