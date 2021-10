El coordinador de la campaña presidencial de Sebastián Sichel, Cristóbal Acevedo, renunció a sus “responsabilidades” al interior del comando, luego que un reportaje de CNN Chile y CHV Noticias reveló que el abanderado oficialista recibió aportes irregulares de empresas pesqueras en su postulación para diputado en 2009.

La investigación periodística encabezada por el periodista Daniel Matamala expuso una serie de aportes realizados de forma irregular, por parte del mismo gremio que llevó al ex senador Jaime Orpis y la ex diputada Marta Isasi a ser condenados por la justicia debido a su relación con el financiamiento irregular de la política.

Acciones judiciales civiles y penales

Tras la emisión del reportaje, Acevedo acusó que “es evidente que dicha acción busca afectar la candidatura de Sebastián Sichel”.

“Sin perjuicio de la bajeza que este ataque constituye, no me prestaré para ser utilizado con el objeto de afectar a nuestro candidato, por lo que he solicitado ser liberado de mis responsabilidades en la campaña”, sostuvo.

“Lamento que dicho medio de comunicación se haya prestado para esta injusta maniobra en medio de una campaña electoral, dañando en especial a quienes me rodean. Nunca ha existido investigación judicial alguna por los hechos en cuestión, ocurridos hace ya más de una década”, agregó.

Acevedo también señaló que, “con el solo objeto de resarcir a mis seres queridos, en mi calidad de abogado, en los próximos días iniciaré acciones judiciales civiles y penales en contra de quienes resulten responsables”.

“Espero contribuir con ello -al menos de forma marginal- a que detengamos la grave degradación que está sufriendo la política nacional”, añadió.

Finalmente, el ahora ex coordinador de campaña de Sichel agradeció al comando “por estas dos semanas de intenso trabajo conjunto y al candidato por su confianza, a quien le deseo el mayor de los éxitos por el bien del país”.