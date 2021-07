Este domingo 18 de julio se realizan las primarias presidenciales, instancia en la que seis precandidatos de los pactos de Apruebo Dignidad y Chile Vamos disputan los votos para ser los próximos representantes de dichas coaliciones para las elecciones de noviembre.

Uno de ellos corresponde a Gabriel Boric (CS), representante del Frente Amplio en el pacto de Apruebo Dignidad, quien compite directamente con Daniel Jadue (PC). Pese a las diferencias manifestadas entre ambos abanderados en la última semana, se comprometieron a apoyar la candidatura quien resulte ganador este domingo.

Pero a pocas horas de que se conozcan los resultados de las primarias, Simón Boric Font, hermano de Gabriel, publicó un sentido mensaje en homenaje al desafío que el diputado asumió en su carrera política.

En dicha dedicatoria, manifestó que “hoy, siendo testigo de todas sus etapas, parte de sus alegrías y penas, miro hacia atrás y concluyo que crecimos con una persona solidaria, de convicciones, íntegro, dialogante y coherente. Todas estas cualidades han sido fundamentales en cada desafío político que ha asumido colectivamente y en los cuales siempre nos dijeron que NO, que no lo lograría, que no era su tiempo“.

Asimismo, afirmó que “han sido días intensos, algunos durísimos y otros de felicidad incontenible. Una angustia viene a saludar cada tanto, pero trato de ignorarla. ¿Angustia por qué?, me pregunto yo que no postulo a nada, pero rápidamente me respondo que la familia es un proyecto tan colectivo como el que políticamente germina en los deseos de un Chile más justo, más democrático“.

“Este domingo, más allá del resultado de esta aventura, se consagra una madurez colectiva y convocante, un proyecto hermoso impulsado por la empatía y la lucidez de muchas y muchos de todas las regiones, realidades y generaciones, que empujan con fuerza la consolidación de un Chile más justo”, sostuvo.

“Por mi parte, solo puedo decir que en estos 33 años la admiración y orgullo solo crecen y entregan esperanzas. Te admiro y quiero, Gabriel“, finalizó en este emotivo mensaje que suma más de 1.400 me gusta.