En el último debate presidencial previo al balotaje del 19 de diciembre, el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, fue emplazado respecto a un video de hace algunos años en el que reivindica el “legado” del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y el Frente Autónomo, ante lo que asumió sus declaraciones como un error señalando que: “yo me he equivocado en la vida, he cometido en errores y he tratado firmemente de enmendarlo. En ese sentido yo estoy muy tranquilo. La violencia no es el camino en democracia”