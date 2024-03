Este jueves, se viralizó una información que señalaba que el servicio de televisión Zapping había filtrado accidentalmente los datos personales de miles de sus usuarios. Incluso, Conadecus anunció que se llevarían a cabo acciones legales para obtener explicaciones.

De acuerdo a una investigación de Cybernews, una mala configuración del servidor permitía que por varios minutos, cualquier persona pudiese acceder a datos como el nombre, rut y cuenta bancaria del usuario afectado. Así como a las contraseñas correspondientes.

¿Qué dijo Zapping al respecto?

Desde la empresa, descartaron una filtración masiva y afirmaron que sus servidores no se han visto afectados.

“Queremos dejar en claro que Zapping Chile y Zapping Brasil no se han visto afectados en lo absoluto. Descartamos la filtración de datos sensibles de tarjetas de crédito en todos los mercados donde operamos, es decir, Chile, Perú y Brasil”, expresaron a través de redes sociales.

En ese sentido, reconocieron que “durante la puesta en marcha en Perú ocurrió un leak que expuso información de los intentos de registro a la plataforma durante un lapso de 3 días en el mes de enero. La que no incluye, como ya dijimos, información sensible de tarjetas de crédito. Incluso, dichos datos no son almacenados en nuestras bases de datos”.

“Gracias por su confianza y apoyo continuo. Entendemos las preocupaciones. Tengan la certeza de que como empresa estamos permanentemente trabajando en la protección de datos y seguridad de nuestros sistemas”, zanjaron.