Ministro Marcel sobre dichos del presidente de la CMPC: “Uno esperaría un poco más de compromiso por el país”

En un encuentro empresarial, el representante de la compañía señaló que "nosotros no tenemos inversiones en Chile porque es imposible hacer proyectos en el país".

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, cuestionó al presidente de la CMPC, Luis Felipe Gazitúa, quien en un encuentro empresarial señaló que en Chile “es imposible hacer proyectos“.

¿Qué dijo el presidente de la CMPC?

En un encuentro empresarial regional organizado por el Instituto Regional de Administración de Empresas (Irade), el representante de la compañía habló sobre las razones que llevaron a su empresa a decidir invertir en el extranjero.

“Cuando nosotros invertimos fuera de Chile, yo tengo la ventaja que puedo comparar, y hay una cosa que uno percibe en otros países latinoamericanos que tienen un nivel de desarrollo menor que el nuestro (…) y es que en las autoridades públicas existe el convencimiento de que la industria privada es factor de desarrollo. Eso en Chile se ha perdido“, dijo.

El empresario afirmó que, en la industria forestal, “nosotros no tenemos inversiones en Chile porque es imposible hacer proyectos en Chile“, aclarando que este no es problema del actual Gobierno en particular.

“Una fábrica de celulosa es una inversión del orden de US$ 4 mil millones. Ustedes comprenden que nadie en su sano juicio va a iniciar una inversión así cuando el proyecto se puede demorar 14 años. Eso hace que el proyecto no sea rentable”, dijo. Tras ser cuestionado por sus dichos, afirmó que estos fueron “sacados de contexto“.

La respuesta de Marcel

Este jueves, el ministro de Hacienda se refirió a los dichos de Gazitúa y sostuvo que llevar inversiones hacia el extranjero “es una decisión de esa empresa y contrasta un poco con lo que uno ve de otros inversionistas, chilenos y extranjeros”.

“En el caso de una empresa que protagonizó uno de los episodios más graves de colusión en Chile, uno esperaría un poco más de prudencia y compromiso por el país”, cerró.