El aumento del número de muertos por el coronavirus, causante de la neumonia de Wuhan, mantiene no solo en alerta a las autoridades sanitarias.

La expansión de esta amenaza viral ha causado que la liberación de contenedores en los distintos puertos del país sea más lenta y con mayor seguridad, además de bajar la demanda de productos.

Una muestra de esto ultimo es que desde hace dos semanas fueron suspendidos los despachos de salmón a China. “No sabemos hasta cuándo”, aseguró a La Tercera el presidente de SalmónChile, Arturo Clément.

La autoridad aclara que esta decisión no tiene relación con el efecto infeccioso, “sino que es porque la gente no está saliendo a comer; la recomendación de las autoridades chinas son evitar las aglomeraciones y salir fuera de la casa, entonces los restaurantes están sin público y esa es la razón. No hay demanda”.

China es el quinto destino del salmón chileno. En el 2019 las exportaciones alcanzaron los 274 millones de dólares, cifra superada por los US$1.880 millones que son enviados a Estados Unidos, o los US$1.121 millones que son dirigidos hacia Japón.

El complejo panorama también es seguido de cerca por Vinos de Chile, quienes si bien están en fase de averiguación, aseguran que se ha visto una disminución de los pedidos.

Una situación similar vive la industria de las cerezas: hasta este miércoles, entre un 15% y un 20% del total enviado al país asiático se encontraba en situación de refrigeración y otra en contenedores refrigerados, a la espera de ser vendida.

“Las ventas están mucho más lentas de lo normal, según lo que me cuenta gente que está en los mercados de Guangzhou y Shanghai, aunque se ha activado el e-commerce”, indica al citado medio el presidente de Fedefruta, Jorge Valenzuela.