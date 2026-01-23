Deportes martina weil

“Viva el deporte limpio”: La publicación de Martina Weil tras las críticas de su padre al nombramiento de Duco como ministra

Por Miguel Buksdorf

23.01.2026 / 19:55

Pese a no eludir directamente a la futura ministra, sus dichos llegan luego de que su padre e histórico referente del atletismo, Gert Weil, cuestionara duramente la nominación de Duco.

Este viernes, la atleta nacional Martina Weil realizó una publicación sobre el dopaje, generando revuelo en redes sociales.

Fue en sus historias de Instagram donde la deportista escribió: “Hasta a Sudáfrica llegaron a tomarme control de doping. Viva el deporte limpio“.

Los dichos de Martina se dan en medio de las críticas de la comunidad deportiva al nombramiento de Natalia Duco como ministra del Deporte dado su antecedente por doping.

En conversación con CNN Deportes, Gert Weil, padre de Martina, apuntó al antecedente de dopaje en 2018, el cual implicó una suspensión de tres años y la pérdida de la medalla de oro de los Juegos Sudamericanos de Cochabamba para Duco.

“No prejuzgo sobre cómo lo hará ella, porque no corresponde, pero el problema va por otro lado y es que no se tomó en cuenta este flanco abierto que tiene ella (…) Puede ser que a nivel nacional no tenga mayor trascendencia, pero a nivel internacional nos deja muy mal parados”, dijo Gert Weil.

“Aquí no está inventando nadie nada y no se está especulando nada (…). Yo creo que no le están haciendo un flaco favor a ella y pienso que se está exponiendo al deporte chileno también a una situación absolutamente evitable”, añadió el dos veces abanderado olímpico.

Captura de pantalla del Instagram de Martina Weil

