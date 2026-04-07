U. Católica vs. Boca Juniors: A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el debut por Copa Libertadores

Los cruzados reciben este martes a Boca Juniors en el Claro Arena, por la primera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026.

Universidad Católica inicia este martes 7 de abril su camino en la Copa Libertadores 2026 con un exigente desafío ante Boca Juniors, en un duelo válido por la primera fecha del Grupo D.

¿A qué hora y dónde ver?

El compromiso está programado para las 20:30 horas de Chile y se disputará en el Claro Arena, en un partido que marcará el estreno internacional de los cruzados ante uno de los rivales más fuertes de su zona.

En Chile, el encuentro contará con transmisión por Chilevisión en TV abierta. Además, también se podrá seguir por ESPN 5 en televisión de pago y por Disney+ Premium en streaming.