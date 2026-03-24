Tras cerca de dos años trabajando juntos: Nicolás Massú dejará de ser entrenador del tenista polaco Hubert Hurkacz

Massú acompañó al 75 del ranking ATP en su proceso de recuperación tras una cirugía de rodilla por una rotura del menisco, lo que lo marginó de las canchas por siete meses.

Tras más de dos años trabajando juntos, el extenista nacional Nicolás Massú anunció que dejará de ser el entrenador del tenista polaco Hubert Hurkacz.

Así lo confirmaron ambos en una publicación en Instagram. “Estoy muy agradecido a Nico por toda la dedicación, el arduo trabajo y el tiempo que pasamos juntos durante los momentos más desafiantes de mi carrera. Hemos decidido seguir adelante y tomar caminos separados ¡Gracias de nuevo por todo!”, expresó el jugador.

“Aprecio la dedicación, el arduo trabajo y el trabajo continuo de Nico. He estado trabajando con él durante mucho tiempo, y he estado trabajando con él durante mucho tiempo. Él ha decidido no tomarse mucho tiempo para trabajar con él y recorrer caminos diferentes“, manifestó.

El capitán del Team Chile formaba parte del equipo de Hurkacz desde noviembre del 2024. Desde esa fecha hasta ahora, Massú acompañó al 75 del ranking ATP en su proceso de recuperación tras una cirugía de rodilla por una rotura del menisco, lo que lo marginó de las canchas por siete meses.

Tras regresos fallidos al circuito en 2024 y 2025, el polaco se recuperó de su lesión y regresó en enero de este año a la United Cup, torneo en el que venció al alemán Alexander Zverev y lideró a Polonia para ganar por primera vez dicha competencia.

De esta manera, Nicolás Massú concluye una nueva etapa como técnico en el circuito ATP. Entre 2019 y 2023 entrenó al austriaco Dominic Thiem, que llegó a ser 3 del mundo y obtuvo el US Open del 2020 y el Masters 1.000 de Indian Wells.