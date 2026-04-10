Tras 16 años en la UC, Juan Tagle anuncia que dejará la presidencia y el directorio de Cruzados: “Me despido con gratitud”

El presidente de Cruzados, Juan Tagle Quiroz, anunció a través de un escrito que no se presentará a la próxima elección del directorio de la sociedad, que se realizará el 20 de abril. “Me despido con gratitud, orgullo y un profundo cariño por esta institución”, expresó.

Durante este viernes, el presidente de Cruzados, Juan Tagle Quiroz, anunció que no se presentará en la próxima elección del directorio de la sociedad que se disputará el próximo 20 de abril.

“Con mucha emoción y sentido de responsabilidad, quisiera anunciarles que, luego de un proceso de reflexión personal y familiar, he tomado la decisión de no presentarme a la elección de directorio de la sociedad, que se llevará a cabo en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas citada para el día 20 de abril próximo. Esta decisión considera además el legítimo interés de algunos de los accionistas más relevantes de Cruzados en cuanto a tomar un rol más preponderante en la administración del club”, explicó a través de un escrito compartido en Instagram del plantel de Universidad Católica.

Y agregó: “De esta manera, luego de haber participado por 16 años en el directorio de Cruzados, incluyendo 10 años como presidente, a partir de la fecha señalada dejaré de ser presidente de Cruzados y miembro de su directorio”.

Además, destacó diversos hitos durante su gestión, como la obtención de títulos nacionales y supercopas, “incluyendo un tetracampeonato en torneos largos, inédito en la historia del fútbol chileno y, en especial, la concreción de un proyecto largamente anhelado como es nuestro nuevo estadio Claro Arena, que hoy se proyecta como el más moderno de Sudamérica, reflejo del nivel y la ambición que hemos sabido construir”.

Y esbozó una reflexión: “Aprovecho también de pedir disculpas por los errores cometidos, siempre en la convicción de haber buscado lo mejor para el club”.

También hizo un reconocimiento a los hinchas: “Que con una mística extraordinaria han acompañado al club y al equipo en todas sus etapas, y por la paciencia y el apoyo que tuvieron durante el proceso de construcción de nuestro estadio. Gracias por el respeto y el respaldo permanente, tanto en el estadio como fuera de él. Sepan que nunca nos faltó ambición ni el deseo de ganar todo, y que siempre resguardamos la sostenibilidad y el futuro del club. Creo que hemos logrado que en estos años nuestros hinchas se sientan aún más orgullosos de vestir la franja. Nos seguiremos encontrando en el Claro Arena y en todos los estadios”.

Finalmente, sostuvo que es normal que en las organizaciones se renueven los ciclos.

“Me despido con gratitud, orgullo y un profundo cariño por esta institución. Nunca soñé siquiera que tendría el privilegio de dirigir al club de mis amores por tantos años, y no me queda más que agradecer a Dios por habérmelo permitido”, concluyó.