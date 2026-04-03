Los dirigidos por Ariel Leporati preparan su debut en el torneo que se juega en Paraguay.

Este viernes la selección chilena tendrá su debut en el Sudamericano Sub 17 de Paraguay, que se jugará desde el 3 hasta el 19 de abril.

La Rojita, dirigida por Ariel Leporati, es parte del Grupo A junto a Paraguay, Colombia, Ecuador y Uruguay.

El partido de la selección será ante Uruguay este viernes 3 de abril.

Cabe recalcar que el torneo es clasificatorio para el mundial de la categoría, que se realizará este año en Qatar.

Son un total de siete cupos que se repartirán de cara a la cita mundialista.

Sudamericano Sub 17: A qué hora y por dónde ver el partido de la selección chilena

El duelo comenzará a partir de las 17:00 horas en el Estadio Carfem, Ypané.

Será transmitido por Canal 13.

Los demás partidos serán en las siguientes fechas:

Colombia vs Chile: martes 7 de abril a las 20:00 horas

Chile vs Paraguay: jueves 9 de abril a las 20:00 horas

Chile vs Ecuador: domingo 12 de abril a las 20:00 horas