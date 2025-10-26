Deportes rugby

Selección femenina de rugby XV de Chile debuta con aplastante victoria histórica ante Perú

Por CNN Chile

26.10.2025 / 17:59

{alt}

El equipo chileno mostró un dominio absoluto desde los primeros minutos, marcando varios tries que demostraron su superioridad en el campo.

La selección femenina de rugby XV de Chile, conocida como Manque, debutó con un triunfo histórico al vencer a Perú por 54-0 en Lima.

El equipo chileno mostró un dominio absoluto desde los primeros minutos, marcando varios tries que demostraron su superioridad en el campo.

El primer try llegó a los 4 minutos por parte de Daniela Rojas, seguido por tantos de Carla Jorquera (14’) y Karcia Wyss (19’). La conversión de Gissel Castañeda a los 20 minutos abrió aún más la ventaja para las chilenas.

Más adelante, Valeria Vera (23’) y Catalina Villarroel (28’ y 34’) aumentaron el marcador antes del cierre del primer tiempo.

En la segunda mitad, el equipo continuó su imparable actuación: Villarroel anotó nuevamente a los 47 minutos, mientras que Camila Igor (63’), Daniela Rojas (74’) y Valeria Elgueta (78’) cerraron la cuenta, sumando también una conversión de Villarroel a los 75 minutos.

El nombre Manque, que significa “cóndor” en mapudungun, simboliza la fuerza y el espíritu del combinado femenino.

La histórica victoria marca un hito en el rugby femenino chileno y proyecta al equipo como un protagonista en el escenario sudamericano e internacional.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por Manque Rugby (@manque.rugby)

DESTACAMOS

Tendencias Electrodomésticos compactos: la revolución silenciosa que redefine la vida urbana en Chile

LO ÚLTIMO

País José Antonio Kast propone crear un registro "único de vándalos" que le quite beneficios sociales a quienes cometan delitos
Kast apunta a que migrantes irregulares colaboren "a pagar su pasaje de salida de Chile"
Cadem: Evelyn Matthei cae al cuarto lugar en preferencias y Kaiser acorta distancia con Kast
César Barros, empresario y colaborador en campaña de Matthei: "Se está jugando una guerra cultural entre las dos derechas"
Influyentes, capítulo 76: Julio Rojas y César Barros
Julio Rojas y el avance exponencial de la IA: "La historia de la especie humana llegó a su fin, ahora es un mundo híbrido"