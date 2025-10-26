Selección femenina de rugby XV de Chile debuta con aplastante victoria histórica ante Perú

El equipo chileno mostró un dominio absoluto desde los primeros minutos, marcando varios tries que demostraron su superioridad en el campo.

La selección femenina de rugby XV de Chile, conocida como Manque, debutó con un triunfo histórico al vencer a Perú por 54-0 en Lima.

El equipo chileno mostró un dominio absoluto desde los primeros minutos, marcando varios tries que demostraron su superioridad en el campo.

El primer try llegó a los 4 minutos por parte de Daniela Rojas, seguido por tantos de Carla Jorquera (14’) y Karcia Wyss (19’). La conversión de Gissel Castañeda a los 20 minutos abrió aún más la ventaja para las chilenas.

Más adelante, Valeria Vera (23’) y Catalina Villarroel (28’ y 34’) aumentaron el marcador antes del cierre del primer tiempo.

¡TRIUNFO HISTÓRICO! 😎🏉👏🏻 La selección femenina de rugby XV 🏉🇨🇱🙋🏻‍♀️ —rebautizada como Manque— tuvo un estreno soñado en Lima: venció por 54-0 a Perú 🇵🇪 en su primer partido en la historia. Les dejamos el último try 😮‍💨. Manque significa cóndor en mapudungun y es el nuevo nombre… pic.twitter.com/B2e6VniYtu — Team Chile (@TeamChile_COCH) October 26, 2025

En la segunda mitad, el equipo continuó su imparable actuación: Villarroel anotó nuevamente a los 47 minutos, mientras que Camila Igor (63’), Daniela Rojas (74’) y Valeria Elgueta (78’) cerraron la cuenta, sumando también una conversión de Villarroel a los 75 minutos.

El nombre Manque, que significa “cóndor” en mapudungun, simboliza la fuerza y el espíritu del combinado femenino.

La histórica victoria marca un hito en el rugby femenino chileno y proyecta al equipo como un protagonista en el escenario sudamericano e internacional.