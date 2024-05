La última caída del rey de la arcilla: Así fue la despedida de Nadal del Roland Garros 2024

El 22 veces ganador de Grand Slam fue derrotado por el alemán Zverev luego de un intenso partido de más de 3 horas. "Si es la última vez, lo disfruté", agregó el tenista español.

Este lunes, el 22 veces ganador de Grand Slam, Rafael Nadal, se despidió del Roland Garros 2024 tras ser derrotado por el alemán Alexander Zverev (5°) en la primera ronda de torneo.

Luego de casi más de tres horas de partido, Zverev se impuso ante Nadal por 6-3, 7-6(5) y 6-3 durante los tres sets.

Aunque Nadal rindió bien durante el tercer set, no supo mantener su ventaja y cayó contra los servicios del quinto del mundo.

El marcador habla por sí solo, Zverev -actual campeón del Masters 1000 de Roma– logró repuntar desde la última vez que jugó contra el español en las semifinales del Roland Garros 2022, cuando Zverev sufrió una lesión que lo obligó a dejar el juego.

Zverev se enfrentará al francés Giovanni Mpetshi Perricard (66°) o el belga David Goffin (115°).

¿Una derrota o una despedida?

En medio del court Philippe-Chatrier, los aplausos y las demostraciones de cariño se hicieron notar hacia Nadal.

El tres veces número uno del mundo en tres diferentes generaciones (2000, 2010 y 2020) expresó su emoción: “No sé si esta será la última vez que estaré aquí en frente de todos ustedes. Honestamente, no estoy cien por ciento seguro. Pero si es la última vez, lo disfruté”.

“If it is the last time, I enjoyed it” 🥹@RafaelNadal @rolandgarros pic.twitter.com/qYBraHs6jX

— Tennis TV (@TennisTV) May 27, 2024

Aunque no fue una despedida oficial, el jugador de 37 años ha ido demostrando distintos indicios de ello, como cuando a inicios de abril el tenista anunció que no jugaría el Masters 1.000 de Montecarlo.

“¡Hola a todos! Están siendo tiempos difíciles para mí deportivamente hablando. Desgraciadamente, os comunico que no voy a jugar en Montecarlo. Simplemente, mi cuerpo no me deja”, dijo en esa ocasión.

A pesar de estas señales, Nadal aún tiene la mirada puesta en los Juegos Olímpicos de París 2024.