(Agencia UNO) – El director técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, realizó un duro análisis de la caída 3-5 sufrida este miércoles ante Unión Española en el Estadio Monumental.

Tras el encuentro, trasandino afirmó que “sinceramente estamos para jugar medio tiempo al cien por cien. Hoy jugamos el primer tiempo con mucha más intensidad y por momentos muy bien”.

En la misma línea, agregó que “nos faltan un montón de cosas, mejorar la capacidad de los futbolistas y la definición. Hoy perdimos muchos goles”.

El estratega apuntó nuevamente al aspecto físico, asegurando que “no estamos para jugar 90 minutos a máxima intensidad. Se baja la intensidad, la dinámica, perdemos en los duelos, nos cuesta el retroceso”.

El ex DT de la UC recordó que tiene 11 jugadores lesionados, lo que implica tener que recurrir a juveniles, planteando que “no es la manera, no es lo ideal, pero les toca crecer de esta manera”.

El adiestrador indicó que se necesita “mucho trabajo. Darles confianza a los jugadores, pero al tener tantos lesionados, no puedes contar con todo tu plantel”.

Finalmente, comentó que espera poder contar con Felipe Campos, Leonardo Valencia y Pablo Mouche para el duelo de la próxima semana por Copa Libertadores ante Jorge Wilstermann.