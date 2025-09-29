Esposa de Patricio Toledo confirma cirugía y pide oraciones: “Hay 72 horas para que salga de su estado crítico”

El exarquero de Universidad Católica sufrió un infarto durante el evento de despedida de Cristián Álvarez, José Pedro Fuenzalida y Milovan Mirosevic. Fue operado por un problema coronario y permanece en situación delicada.

El exfutbolista Patricio Toledo generó conmoción en el fútbol chileno tras sufrir un infarto en pleno partido homenaje Adiós Capitanes, disputado en el Claro Arena de Santiago.

El histórico arquero de Universidad Católica se desplomó en una de las áreas mientras compartía con referentes cruzados como Cristián Álvarez, José Pedro Fuenzalida y Milovan Mirosevic.

En primera instancia se informó que el ‘Pato’ estaba “consciente y hablando”, lo que permitió reanudar el encuentro. Sin embargo, con el paso de las horas fue ingresado a pabellón para una cirugía destinada a destapar la arteria coronaria que provocó la emergencia.

“El paciente está en una situación de extrema gravedad porque su corazón está en riesgo”, explicó a En Cancha el domingo por la noche Luis Herrada, jefe de urgencias de la Clínica Universidad de Los Andes, detallando que los cardiólogos trabajaban para resolver el problema coronario.

Con el correr de las horas, fue la esposa de Toledo, Ely Serrano, quien actualizó el estado de salud del exarquero. “Salió de pabellón. Hay 72 horas para que salga de su estado crítico”, escribió en sus redes sociales.

“Gracias por su preocupación, les pido que sus mejores energías y oren por él”, añadió, junto con una publicación especial dedicada a su pareja: “Vamos mi flaquito amado. Recibe la energía de mucha gente que nos está acompañando. Te amo mi Pato Toledo”.