La Premier League aprobó este jueves la toma de posesión del Newcastle liderada por un conglomerado de propietarios de Arabia Saudita después de resolver varias disputas legales, que inicialmente paralizaron el proceso de compra pero finalmente recibieron garantías legalmente vinculantes de que el gobierno de Arabia Saudita no será dueño del club.

“La Premier League, Newcastle United Football Club y St James Holdings Limited han resuelto hoy la disputa sobre la adquisición del club por parte del consorcio de PIF, PCP Capital Partners y RB Sports & Media. Tras la finalización de la prueba de propietarios y directores de la Premier League, el club ha sido vendido al consorcio con efecto inmediato“, afirmó el ente.

The Premier League, Newcastle United Football Club and St James Holdings Limited have today settled the dispute over the takeover of the club by the consortium of PIF, PCP Capital Partners and RB Sports & Media.

