Un desesperado Andy Murray pidió ayuda tras perder su anillo de matrimonio en Indian Wells.

La situación ocurrió luego de un entrenamiento del deportista, quien se encuentra preparando su participación en el Masters 1.000 de California.

El escocés recordó que había dejado el anillo de bodas amarrado a sus zapatillas, pero las dejó debajo del automóvil que su equipo utiliza durante el torneo para que tomaran “un poco de aire durante la noche” tras la práctica, dijo en un video subido en las redes sociales.

“Había como 39 grados, así que mis zapatillas están bastante húmedas, sudorosas y hediondas, así que decidí que cuando volviera al hotel, las zapatillas necesitaban un poco de aire y secarlas un poco”, explicó

Sin embargo, a falta de un balcón -y porque “no quería dejarlos en mi habitación porque apestarían”-, optó por dejarlas bajo el automóvil durante la noche.

A la mañana siguiente, Murray regresó a buscar las deportivas y estas ya no estaban en el lugar.

“Fue mi preparador físico quien me preguntó dónde tenía el anillo de boda y entonces me di cuenta de que estaba en las zapatillas perdidas porque siempre lo ato a los cordones porque me molesta al jugar si lo tengo en el dedo”, detalló.

Frente a esto, el jugador pidió encarecidamente que lo ayuden a buscar su anillo. “Mi anillo de boda fue robado y no hace falta decir que me meteré en problemas en casa, así que tengo que encontrarlo”, aseguró.