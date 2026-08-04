Mundial de Tiro en Grecia: Dos representantes chilenos apuntarán a lo más alto

Dos representantes nacionales viajarán hasta Europa para ser parte del 5to Mundial Shotgun, evento que se llevará a cabo en Corintos, Grecia, entre el 21 de septiembre y el 4 de octubre.
Se trata de Claudio Díaz San Martín y Mónica Fariña Cubillos, quienes marcarán un hito al ser los únicos chilenos presentes en el certamen internacional. El caso de Fariña destaca particularmente en la delegación, ya que se consolida como “la primera y única mujer en Chile que practica esta disciplina”.
El torneo tendrá a la deportista nacional compitiendo en la División Standard Manual de escopeta, bajo la regulación de la International Practical Shooting Confederation (IPSC).
Más allá de su rol como pionera, en el cual destaca por ser “la primera mujer en Chile en desarrollar esta disciplina tanto en nuestro país como a nivel internacional”, Fariña divide su tiempo con el área de la salud, ya que “trabaja como enfermera de Hemodinamia en Clínica Bupa”. Respecto a sus metas en la competencia, la información oficial detalla que las “expectativas de Mónica (son quedar) entre las 10 primeras”, considerando que “van 15 mujeres inscritas” en su categoría.
La participación de Díaz también cuenta con un fuerte componente de difusión deportiva. El instructor es reconocido por ser el “conductor del primer programa de televisión en mostrar el tiro deportivo en sus distintas disciplinas, desde el IPSC, IDPA (International Defensive Pistol Association), entre otras”. Este espacio televisivo se emite en el “programa Impacto Directo a través de la pantalla de Hobbika TV“, acercando una práctica que ahora tendrá a dos chilenos midiendo sus capacidades frente a los mejores exponentes del mundo en tierras europeas.
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