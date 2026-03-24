“Desafortunadamente, el día ha llegado”: Mohamed Salah confirma que dejará el Liverpool a final de temporada

El "sol de Egipto" comenzó su despedida de los hinchas y del equipo tras estar nueve años y ganar numerosos títulos juntos.

El histórico delantero del Liverpool, Mohamed Salah, confirmó este martes su salida del equipo europeo tras permanecer nueve años en el club.

Con un emotivo video, el “sol de Egipto” hizo oficial su partida y comenzó a despedirse de la hinchada.

“Celebramos la victoria. Ganamos los trofeos más importantes. Luchamos juntos en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Lamentablemente, el día ha llegado: me voy del Liverpool al finalizar la temporada”, anunció en X.

“Jamás imaginé que este club, esta ciudad, esta gente llegarían a formar parte de mi vida. El Liverpool no es solo un club de fútbol; es una pasión, es una historia, es un espíritu. No puedo explicárselo a nadie que no forme parte de este club”, expresó Salah.

El futbolista egipcio también agradeció el apoyo de sus compañeros y de los fanáticos durante estos años: “Quiero agradecer a todos los que formaron parte de este club durante mi tiempo aquí, especialmente a mis compañeros, tanto actuales como antiguos, y a la afición. No tengo palabras suficientes: el apoyo que me brindaron, en el mejor momento de mi carrera, y que me acompañaron en los momentos más difíciles, es algo que jamás olvidaré y que siempre llevaré conmigo”.

A su anuncio se sumó la declaración pública del equipo: “Mohamed Salah pondrá fin a su brillante carrera en el Liverpool Football Club al término de la temporada 2025-26. El momento de celebrar plenamente su legado y sus logros llegará más adelante este año, cuando se despida de Anfield”.

Mohamed Salah is to bring the curtain down on his illustrious career with Liverpool Football Club at the end of the 2025-26 season. The time to fully celebrate his legacy and achievements will follow later in the year when he bids farewell to Anfield ❤️ — Liverpool FC (@LFC) March 24, 2026

La trayectoria de Salah en el Liverpool

El delantero fue fichado en verano de 2017 y se convirtió en uno “de los mejores jugadores de la historia de Liverpool”, destacaron desde el club.

Junto al Liverpool, Salah se hizo de varios trofeos, entre ellos, dos títulos de la Premier League, la Champions League, la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, la Supercopa de la UEFA, la Football Association Cup, dos copas de la Liga y la Community Shield.

Con 255 goles en 435 partidos, el egipcio está en el tercer lugar de la lista de máximos goleadores del Liverpool, logro que le hizo ganar la Bota de Oro de la Premier League cuatro veces.