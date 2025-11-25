Deportes champions league

Manchester City vs. Bayer Leverkusen: revisa el horario y dónde ver el partido por la Champions League

Por CNN Chile

25.11.2025 / 11:28

El cuadro de Pep Guardiola se enfrenta al club alemán en el Etihad Stadium por la quinta fecha del máximo torneo continental de clubes. Conoce los detalles de la transmisión en televisión y plataformas digitales para seguir el duelo en Chile.

La actividad de la UEFA Champions League continúa este martes con uno de los cruces más atractivos de la jornada: el Manchester City recibe al Bayer Leverkusen por la quinta fecha de la fase de grupos. Ambos equipos vienen de sumar triunfos en sus partidos anteriores.

El cuadro de los de Guardiola buscará escalar posiciones tras su reciente victoria por 4-1 ante Borussia Dortmund. Por su parte, el club alemán también llega con el impulso de un triunfo, luego de ganar por 1-0 al Benfica, aunque se mantiene rezagado de los puestos de avanzada.

Detalles del Partido (Hora y Sede)

  • ¿Cuándo juegan? Este martes, 25 de noviembre.
  • ¿A qué hora? A las 17:00 horas de Chile.
  • ¿Dónde? En el Etihad Stadium de Manchester, Inglaterra.

Transmisión en Televisión y Streaming

El compromiso entre el Manchester City y el Bayer Leverkusen será transmitido en Chile a través de las siguientes señales:

  • Televisión: El partido se podrá ver por el canal ESPN Premium.
  • Online y Streaming: Para ver el encuentro por internet, los suscriptores podrán acceder a la plataforma Disney+, la cual concentra los partidos de la Champions League en su Plan Premium.

