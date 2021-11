La mamá de Ben Brereton, Andrea Brereton Díaz, confesó los temores que toda la familia sintió cuando el jugador de 22 años decisión embarcarse desde Inglaterra a Chile para formar parte de la Selección Chilena de Fútbol.

Un mini documental de 16 minutos aproximadamente que realizó Sky Sports entrega detalles del proceso que vivió el delantero para integrarse a la Roja de Martín Lasarte, sin hablar absolutamente nada de español ni conocer en profundidad la cultura de Chile.

Lee también: DT del Blackburn Rovers quiere “retener” a Ben Brereton: “Nos ayuda a mantenernos cerca de la cima”

Es en medio de entrevistas a cercanos e incluso al mismo jugador del Blackburn Rovers, cuando su mamá relata qué sintió ella y su familia al enterrarse que su hijo viajaría a Chile para formar parte del conjunto nacional.

“Para ser sincera, como familia estábamos muy nerviosos porque era un idioma que no conoce, una cultura que no conoce, muchas cosas sobre Chile que no conoce”, relató.

“Viajó allí cuando tenía seis meses y eso es todo”, agregó. “Así que se subió un avión y viajó al otro lado del mundo solo para integrarse a este grupo que se conoce durante tanto tiempo”, expresó.