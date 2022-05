En el Día de la Madre, el seleccionado nacional Ben Brereton envió un emotivo saludo a su mamá, la chilena Andrea Díaz.

“Te escribo esta carta para agradecer todo lo que has hecho por mí. En especial, por darme la oportunidad de ser chileno, que aunque no haya nacido ahí, gracias a ti logré acercarme y ser parte de este hermoso país”, manifestó a través de una carta publicada en sus redes sociales.

Además, consignó que “el orgullo de vestir la camiseta de todos los chilenos, tu camiseta, es algo que jamás podré olvidar. Representar a Chile es el mayor logro de mi carrera y todo te lo debo a ti (…) gracias, mamá, por mostrarme mi segunda casa, gracias a ti pude cambiar mi destino, cambiar la manera de vivir el fútbol, cambiar mi apellido de Brereton a Brereton Díaz, y no solo eso, cambiar la camiseta”.

Lee también: Primo de Vidal responde a querella en su contra: “Sé que Arturo no es capaz de hacer este daño a nuestra familia”

En conversación con Las Últimas Noticias, Andrea Día mostró su emoción ante el reconocimiento público que le hizo el jugador en medio de la conmemoración a las madres: “Yo le agradezco a él por ser un hijo que ha trabajado mucho (…) tiene la fuerza necesaria para hacerlo, ha perseverado, se ha sacrificado y ha superado las situaciones difíciles que le ha tocado vivir”.

“Estoy muy feliz y orgullosa de que haya tenido la maravillosa oportunidad de jugar por La Roja. Él sabe que pase lo que pase, nosotros vamos a estar con él”, agregó.

“Jugar por la selección será una experiencia para el resto de su vida, será inolvidable tanto para él como para toda su familia chilena e inglesa (…) para mí y mi familia es un honor, un regalo verlo jugar por Chile”, detalló.

Lee también: Chile no se quiere quedar sin Mundial: ANFP presentó reclamo a la FIFA por el caso de Byron Castillo

Asimismo, reveló que “Ben se siente mucho más parte de su familia chilena, ha tenido la oportunidad de compartir con ellos, de conocerlos, de sentir el cariño, aunque no lo hayan visto en años y eso lo conmueve (…) lo veo más chileno cuando vuelve de Chile, está haciendo mucho empeño para aprender español con Kim (su polola)”.

Según su mamá, a Ben “le gusta mucho” venir a Chile, ya que se siente “contento y orgulloso de jugar con La Roja”: “Ya tiene esa ‘chispita’ del chileno. Disfruta las tortas milhojas, las empanadas y se ríe con los garabatos y palabrotas, le tiene mucho cariño a sus compañeros. Son varios detallitos mediante los cuales uno nota su ‘chilenización'”.

Finalmente, sostuvo que “me siento afortunada y cuando miro hacia atrás me doy cuenta de que sí valió la pena (…) dicen que no hay amor más grande que el amor de una madre hacia sus hijos, y es verdad. Yo tengo el privilegio de tener dos hijos que me llenan de felicidad”.

Lee también: “Y que miles lean tus estupideces”: El duro cruce entre Gary Medel y Patricio Navia por el futuro del Pitbull