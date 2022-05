El volante nacional Arturo Vidal interpuso una querella contra su primo Carlos Albornoz por los delitos de administración desleal y celebración de contrato simulado, mientras ejercía de administrador y gerente de la sociedad Inversiones Vidal SpA.

La querella fue ingresada por los abogados Cristóbal Basaure y Carlos Berrío el pasado 21 de abril, en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. Ahí, los daños enumerados se valoran en torno a los cinco millones de dólares e incluyen traspasos de bienes que el volante asegura jamás haber visado.

Lee también: Chile no se quiere quedar sin Mundial: ANFP presentó reclamo a la FIFA por el caso de Byron Castillo

Además, acusó que su primo habría realizado cuantiosas peticiones de créditos donde el futbolista aparecía como aval.

En respuesta al artículo publicado por La Tercera en el que se reveló esta situación, Carlos Albornoz expresó sentir una “pena inmensa por la situación que ha quedado expuesta”.

“Sé que Arturo, por sí mismo, no es capaz de hacer este daño a nuestra familia. Estoy convencido que esta maniobra responde al entorno de él, que desgraciadamente está velando por sus intereses sin pensar en el bienestar de Arturo”, indicó a través de una declaración pública.

También confirmó que “no he sido notificado de ninguna querella. El medio de comunicación que publicó la nota recibió la querella antes que todos nosotros. Aun así, estoy tranquilo con la investigación y lo que determinan los tribunales”.

“Me pongo a disposición de la justicia y los peritos para colaborar en lo que se requiera. Confío en la justicia chilena. Voy a demostrar mi absoluta inocencia, la que refrendará mi irrestricta lealtad a Arturo, a quien junto con un equipo de profesionales, hemos asesorado con dedicación y profesionalismo por más de una década”, agregó.

Lee también: “Por una lesión de tobillo”: El técnico del Inter confirmó que Vidal no será considerado para el partido ante la Roma

El “tío” de Arturo Vidal recalcó que “cualquiera que indague, verá que mi patrimonio no ha crecido en los últimos 10 años y solo tengo la vida que puedo financiar con mi trabajo. Jamás arriesgaría el prestigio que tanto me costó construir”.

“Estoy convencido que este proceso demostrará que tomamos las mejores decisiones y que no existe daño patrimonial alguno. El reportaje en cuestión no considera que los últimos dos años de pandemia han sido tiempos muy difíciles para los gimnasios y centros deportivos que no han podido funcionar con normalidad, lo que evidentemente provoca déficit y pérdidas que en ningún caso tienen que ver con dolo o falta a la probidad”, concluyó Albornoz.