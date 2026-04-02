Las Vizcachas se transformó en pista de maratón con el fondo 30K de adidas Runners

Tras completar sus respectivas distancias, los corredores pudieron recuperar energías en las zonas de hidratación, descanso, además de crioterapia; reafirmando que este tipo de instancias no solo preparan el cuerpo, sino también la mente para uno de los mayores desafíos del calendario deportivo nacional.

Este sábado 28 de marzo, el Autódromo de Las Vizcachas fue escenario de uno de los entrenamientos más importantes rumbo a la Maratón de Santiago 2026. Cientos de corredores llegaron hasta el circuito para ser parte del fondo 30K, 15K y 10K de adidas Runners, instancia clave dentro de la etapa final de preparación.

Desde muy temprano, el ambiente se sintió distinto. Con números en el pecho, puntos de hidratación y un circuito cerrado que simuló condiciones reales de la carrera, los participantes enfrentaron distancias de 10K, 15K y 30K, en una jornada que mezcló exigencia, estrategia y comunidad.

A medida que avanzaba la mañana, los ritmos comenzaron a marcar diferencias. Mientras algunos corredores buscaban completar su primer fondo largo, otros afinaban detalles pensando en el día de la maratón: control de ritmo, alimentación e hidratación, elongación, además de un Try On durante la carrera de zapatillas de lanzamiento por parte de los organizadores.

La largada replicó la experiencia de competencia, permitiendo a los asistentes vivir una simulación real de carrera en un circuito que, por sus características, exige constancia y concentración en cada vuelta.

Más allá del rendimiento individual, la jornada destacó por el fuerte sentido de comunidad. Distintos grupos de running y atletas independientes compartieron el desafío, consolidando una tendencia que sigue creciendo en Chile: entrenamientos cada vez más estructurados y con objetivos claros.

Sebastián Campos, capitán de comunidad adidas Runners Chile, se refirió a lo fundamental de participar de estas actividades, previo a la jornada oficial de Maratón. “En estos fondos pruebas exactamente cómo vas a correr la maratón. Qué desayunas, qué gel usas, cada cuántos kilómetros te hidratas, a qué ritmo sales. Todo lo que no pruebes antes, es un riesgo el día de la carrera”, comentó luego de su participación en los 15K.

Tras completar sus respectivas distancias, los corredores pudieron recuperar energías en las zonas de hidratación, descanso, además de crioterapia; reafirmando que este tipo de instancias no solo preparan el cuerpo, sino también la mente para uno de los mayores desafíos del calendario deportivo nacional.

Con este fondo 30K, la cuenta regresiva para la Maratón de Santiago 2026 entra en su fase más exigente, donde cada kilómetro suma y cada entrenamiento puede marcar la diferencia el día de la carrera.