Durante esta tarde, y tras los malos resultados obtenidos en LaLiga la directiva del Sevilla decidió despedir al director técnico argentino Jorge Sampaoli, quien no ha dado resultados positivos y tiene al club al borde del descenso.

La derrota sufrida este domingo contra el Getafe por 2-0, fue el punto decisivo para tomar esta decisión. Según información entregada por medios españoles, su sustituto sería José Luis Mendilibar, que se haría cargo del equipo en las próximas horas.

El presidente del Sevilla, José Castro, y su vicepresidente, José Maria del Nido, decidieron suspender sus visitas que tenían programadas para esta semana en México y Estados Unidos, para dar paso a la firma del nuevo director técnico del club español.

El argentino dirigió al equipo andaluz en la temporada 16/17 luego de su salida de la selección chilena, Bajo su mando el equipo finalizó el Campeonato de Liga en cuarta posición, consiguiendo un total de 72 puntos, y llegó a los octavos de final de la Liga de Campeones.

Luego abandonó el club, para dirigir a la selección argentina, con quien no consiguió resultados positivos.

El argentino regresó a España en el 2022, donde no logró deslumbrar y acumuló un total de 31 partidos, donde consiguió 13 victorias, seis empates y 12 derrotas.

Sevilla are set to sack Jorge Sampaoli in the next hours, confirmed — board now already working on new coach to be appointed 🚨⚪️🔴 #Sevilla

Sampaoli joined Sevilla in October but he’s now set to leave the club with José Mendilibar as favorite, as Spanish media reported. pic.twitter.com/NMXJsV6bia

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 20, 2023