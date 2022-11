El jefe del Mundial de Qatar, Hassan Al-Thawadi, admitió durante una entrevista que más de 400 trabajadores migrantes murieron debido a labores en proyectos relacionados con el torneo.

“La estimación es de alrededor de 400, entre 400 y 500 (muertes). No tengo el número exacto, eso es algo que se ha discutido. Una muerte es demasiada muerte, simple y llanamente”, dijo Al-Thawadi.

Durante la conversación con el periodista británico Piers Morgan, el jefe del torneo sostuvo que “cada año mejoran los estándares de salud y seguridad en los sitios, al menos en los nuestros”.

Asimismo, aseguró que “representantes del sindicato alemán y representantes del sindicato suizo han elogiado el trabajo que se ha realizado en los sitios del Mundial y la mejora“.

World Cup boss Hassan Al-Thawadi tells Piers Morgan 400-500 migrant workers have died as a result of work done on projects connected to the tournament.

"Yes, improvements have to happen."@piersmorgan | @TalkTV | #PMUQatar pic.twitter.com/Cf9bgKCFZe

