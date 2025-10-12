Gustavo Álvarez podría estar viviendo sus últimas semanas en la U: Medios lo vinculan a una selección sudamericana

El técnico argentino tiene contrato hasta 2026, pero en Azul Azul asumen su partida. Según El Mercurio, ya tendría un acuerdo de palabra con la federación peruana, que pagaría su cláusula de salida.

El ciclo de Gustavo Álvarez en Universidad de Chile atravesaría su etapa final, pese a que el técnico mantiene contrato vigente hasta diciembre de 2026. En la dirigencia de Azul Azul reconocen que el entrenador ya tomó la decisión de dejar el club.

Las dudas sobre su continuidad se instalaron tras declaraciones recientes del DT. “Cuando llega el fin de año y viendo las cosas en perspectiva, uno está más lúcido para tomar buenas decisiones sobre lo mejor para la carrera personal y para el club”, señaló en conferencia de prensa.

Días antes, al defender al delantero Leandro Fernández, dejó otra frase interpretada como señal de despedida: “Espero que de aquí a fin de año, cuando termine mi ciclo, Leandro recupere su eficacia”.

Según consignó El Mercurio, en la concesionaria consideran que el técnico ya notificó su salida: “Son declaraciones de un técnico que ya decidió que se va a ir… incluso ya sabe dónde se va a ir”, comentó un dirigente del club al medio.

La opción de Perú

El nombre de Álvarez aparece ligado a la selección de Perú, luego de haber sido mencionado también como alternativa para la banca de Chile. De acuerdo al mismo medio, el entrenador tendría un acuerdo de palabra con la federación peruana.

El contrato de Álvarez en la U incluye una cláusula de salida cercana a los 1,2 millones de dólares, monto que Perú estaría dispuesto a pagar. Además, se le ofrecería un salario de 2 millones de dólares anuales.

Desde Azul Azul reconocen que competir con una selección nacional es complejo tanto en lo económico como en las condiciones de trabajo. La salida del técnico podría concretarse al cierre de la temporada.